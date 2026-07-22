Patrick Bruel : la dalle à son nom à Liège vandalisée, taguée ‘FDP’

À Liège, une dalle inaugurée en 2022 en hommage à Patrick Bruel a été vandalisée une nouvelle fois, provoquant une nouvelle vague de réactions dans la ville. La dégradation, apparue mercredi 22 juillet, intervient dans un contexte judiciaire et administratif tendu autour du chanteur et comédien.

La dalle installée rue Pont d’Avroy, présentée comme l’équivalent local d’un « Walk of Fame », porte depuis son inauguration le nom de Patrick Bruel. Selon des photographies publiées par le média La DH, l’inscription a été recouverte d’un graffiti où l’on peut lire distinctement « FDP ».

La municipalité liégeoise avait déjà pris des mesures en mai : le bourgmestre Willy Demeyer avait annoncé, le 22 mai, la suspension de la citoyenneté d’honneur accordée à Patrick Bruel « dans l’attente de l’évolution » des procédures judiciaires le visant. Malgré cette décision, la dalle n’a pas été retirée ni masquée, alors que des riverains réclament son retrait depuis plusieurs semaines.

Contexte des annulations et réactions publiques

Les incidents autour de la figure publique interviennent alors que Patrick Bruel fait l’objet de multiples témoignages et de plaintes pour viol et agressions sexuelles, qui ont entraîné l’arrêt de plusieurs de ses activités artistiques. Dans une publication Instagram datée du 17 mai, le chanteur avait publié une déclaration niant toute violence : « Jamais je n’ai jamais forcé une femme. Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit« . Depuis cette prise de parole, ses comptes ont été inactifs.

Sur le plan professionnel, les représentations de sa pièce de théâtre Deuxième partie, programmées au théâtre Édouard VII à Paris, ont été annulées. De même, les concerts prévus au Cirque d’Hiver, destinés à lancer sa tournée Alors Regarde 35, ont été supprimés. Plusieurs communes, notamment au Canada, ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas accueillir l’artiste dans leurs programmations.

Par ailleurs, Patrick Bruel a décidé de s’éloigner de la troupe des Enfoirés. Membre régulier depuis les premiers concerts de la troupe en 1993, il se retire après 33 années de participation, selon les informations publiées dans la presse.

La multiplication des annulations et la décision de la commune de Liège de suspendre son titre honorifique ont alimenté les demandes de riverains et d’habitants visant le retrait ou le masquage de la dalle décorative. La dégradation constatée le 22 juillet est la plus récente manifestation visible de ce mécontentement.