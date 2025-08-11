Lutte contre la corruption: la BOAD et le HCPC du Bénin scellent un partenariat stratégique

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Haut Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) du Bénin ont signé, le 7 août 2025, un protocole d’accord visant à renforcer la prévention, la détection et la répression de la corruption, de la fraude et des infractions économiques et financières dans l’espace UEMOA.

L’accord a été signé par Braïma Luis Soarès-Cassama, vice-président de la BOAD, et Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption du Bénin. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique régionale de mutualisation des expertises, des ressources et des outils pour une gouvernance plus transparente et efficace.

Les deux institutions prévoient un cadre opérationnel clair, fondé sur des échanges réguliers, des consultations techniques et une coordination renforcée, afin de maximiser l’impact des initiatives anticorruption dans les États membres.

Lors de la cérémonie, M. Soarès-Cassama a qualifié cet accord de « jalon important » dans la coopération régionale, réaffirmant la détermination de la BOAD à œuvrer avec le HCPC dans un esprit de partenariat exemplaire. Pour Jacques Migan, cette collaboration avec une institution régionale de premier plan constitue une reconnaissance du rôle stratégique du HCPC, au Bénin comme dans la sous-région.

Ce protocole est le huitième partenariat stratégique anticorruption conclu par la BOAD dans la région, venant compléter un réseau solide de collaborations déjà engagées avec des structures homologues, telles que l’OFNAC au Sénégal, la HAPLUCIA au Togo, la HABG en Côte d’Ivoire ou encore l’ASCE-LC au Burkina Faso.

En renforçant ce maillage institutionnel, la BOAD entend contribuer à bâtir un environnement économique plus sain, fondé sur l’intégrité et la transparence, et faire de la lutte contre la corruption un véritable levier de développement durable et de confiance régionale.