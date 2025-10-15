Loosing +1 : quand rêver devient un crime

« Atassa », ce mot qui désigne une certaine stupéfaction et un étonnement dans l’argot béninois, ne suffirait pas pour décrire cette nouvelle frustration et désillusion subies par tout un peuple. La raison de ce mal : un Nigeria trop fort footballistiquement, qui ne cesse, match après match, d’humilier la sélection nationale de football béninoise. Et ce 14 octobre 2025 en fut, une fois de plus, un exemple parmi tant d’autres : une leçon de football tournant à l’humiliation et privant encore une fois le Bénin de participation à une Coupe du Monde. Dès lors, toute une nation en larmes continue de se demander comment et quand elle pourra enfin participer à une Coupe du Monde de football.

2026, une désillusion de plus

Depuis la création de sa fédération de football, et malgré le changement de nom de sa sélection nationale, le Bénin n’a jamais connu de régularité sur la scène internationale. Des vagues : voilà à quoi pourraient être comparées les performances de cette équipe.



Bonne un jour et catastrophique le lendemain, l’équipe nationale béninoise semble clairement avoir du mal à maintenir le cap dans une certaine constance. Une équipe disposant d’un bon réservoir de talents à tous les niveaux, mais qui peine encore, à ce jour, à trouver sa formule. Conséquence : une succession de frustrations et de désillusions créées au sein de la population béninoise.



À chaque fois, le Bénin est la nation qui surprend tout le monde en étant à deux doigts de réaliser l’exploit, mais qui se voit toujours rattrapée par la concrétisation de l’impossible défaite.

Bénin, victime du “coup” du hasard ?

2010, 2021, 2022, 2023 et enfin 2025 : toutes ces années ont un point commun – le “coup du hasard”. Le “coup du hasard” désigne un événement imprévu et imprévisible qui se produit sans cause déterminée, souvent perçu comme un coup du destin ou une coïncidence. Et lorsqu’on se penche de plus près sur ces dates, on se demande si ce n’est pas lui qui frappe l’équipe nationale du Bénin.



En effet, chaque fois que le Bénin est à deux doigts de se qualifier pour une compétition footballistique majeure, il tombe soit sur un voisin trop fort, soit sur un concurrent direct qui se charge de l’éliminer avec une facilité déconcertante. Que ce soit le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone ou le Mozambique, le Bénin n’a jamais su tirer son épingle du jeu lors des moments cruciaux – non pas par incompétence, mais à cause d’une mauvaise gestion de ces instants décisifs.



Est-ce un coup du sort ? Oui, si l’on se remémore les instants de ces drames. En effet, pour chacun de ces cas, le Bénin n’avait besoin que d’une victoire ou d’un match nul pour espérer se qualifier aux compétitions majeures dont il était question. Malheureusement, il n’y parvenait pas, semblant condamné à être victime des coups du hasard.

Les regards tournés vers la CAN 2025 et le Mondial 2030

Malgré la terrible désillusion face au Nigeria, le Bénin garde toujours espoir et continue de croire en son équipe nationale.



Les Guépards auront la chance de montrer leurs griffes lors de la CAN 2025 sur les terres marocaines. Amenés par un excellent Steve Mounié et l’incroyable “ATASSA-BOY” de la Bundesliga, Andréas Hountondji, les Guépards auront l’occasion de redonner le sourire à toute une nation en pleurs, privée du rêve américain de 2026.



Pour cette fête du football africain, les Guépards devront tout donner face à de farouches et bien déterminés adversaires de leur groupe : entre autres le Sénégal et la RDC – deux nations dont les affrontements avec le Bénin auront un parfum de revanche – et enfin le Botswana, principal outsider du groupe.



L’occasion est également donnée de tendre la main à une nouvelle génération dorée du football béninois pour, peut-être, espérer qu’en 2030, cette équipe goûte enfin à la Coupe du Monde.