Loi sur les afro-descendants: Olivier Serva, député français, acquiert la nationalité béninoise

Loi sur les afro-descendants: Olivier Serva, député français, acquiert la nationalité béninoise

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
. .

Le député français Olivier Serva, originaire de Guadeloupe, a récemment acquis la nationalité béninoise selon une publication de La Nouvelle Tribune.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi béninoise de 2024 reconnaissant le droit à la nationalité pour les descendants d’Africains déportés au cours de la traite négrière.

Âgé de 51 ans, Olivier Serva a confirmé à l’AFP que ses ancêtres furent arrachés du Dahomey (l’actuel Bénin) durant la traite. Il a retracé cette filiation au moyen de recherches généalogiques et d’analyses ADN.

Lors de son séjour au Bénin, il a visité plusieurs lieux chargés d’histoire. À Cotonou, la statue monumentale de l’Amazone l’a profondément marqué. À Ouidah, il a fait l’expérience poignante de la « route des esclaves » et de la Porte du Non-Retour, ce qui a renforcé son lien personnel avec le pays de ses ancêtres.

En parallèle, le Bénin intensifie sa politique de rapprochement avec sa diaspora afro-descendante. Depuis juillet 2025, des personnalités comme le réalisateur américain Spike Lee et sa femme Tonya Lewis Lee ont été nommées « ambassadeurs thématiques » du Bénin auprès de la diaspora afro-américaine.

