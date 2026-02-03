Liverpool: Wayne Rooney annonce la fin de l’ère Mohamed Salah dès cet été
Wayne Rooney estime que Mohamed Salah approche de la fin de son cycle à Liverpool, convaincu que l’attaquant égyptien a déjà dépassé le sommet de sa carrière.
L’ancien international anglais Wayne Rooney estime que Mohamed Salah arrive au terme de son cycle à Liverpool et que la fin de l’ère de l’attaquant égyptien se profile dès cet été. Dans The Wayne Rooney Show, l’ex-buteur de Manchester United explique avoir observé de près les performances de Salah, notamment lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 disputée au Maroc. À ses yeux, le joueur des Reds n’affiche plus les mêmes qualités physiques qu’au sommet de sa carrière.
« Son ère prendra fin à la fin de cette saison, a affirmé Rooney. J’ai suivi ses matches à la CAN et sa vitesse, sa puissance explosive ne sont plus ce qu’elles étaient. Ce n’est pas une critique, c’est le cycle naturel que traversent tous les joueurs. »
L’ancien capitaine des Three Lions nuance toutefois son propos en rendant hommage au parcours de l’Égyptien : « Tout ce que Salah a apporté à Liverpool et à la Premier League est exceptionnel. Il est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de l’histoire du championnat. » Selon Rooney, si le déclin est réel, il n’enlève rien à l’héritage laissé par la star des Reds.
