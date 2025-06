Lionel PCS toujours en prison: la mère d’Apoutchou s’attire la foudre des internautes

- Publicité-

Brigitte Bleu, comédienne et mère de l’influenceur ivoirien Apoutchou National, a poussé un cri de colère dans un live tiktok. Elle dénoncé des attaques et accusations sans fondement dont elle est victime sur les réseaux sociaux depuis l’emprisonnement de Lionel PCS et son fils Apoutchou.

Lassée et exaspérée, Brigitte Bleu, comédienne reconnue en Côte d’Ivoire, a finalement brisé le silence face aux attaques persistantes dont elle fait l’objet depuis l’incarcération de son fils, Stéphane Agbré, connu sous le pseudonyme d’Apoutchou National. Sur ses plateformes sociales, la mère de l’influenceur a vivement réagi à l’acharnement médiatique et populaire dont elle est la cible.

Tout est parti d’une image partagée par l’actrice, montrant Apoutchou National aux côtés du jeune parieur sportif Lionel PCS, toujours détenu au Pôle pénitentiaire d’Abidjan. Accompagnée d’un message d’espérance, cette publication a déclenché une vague de critiques, certains reprochant à Brigitte Bleu de chercher à manipuler l’opinion publique ou de minimiser la portée de l’affaire qui a éclaté en novembre 2024.

« Ne me donnez pas la tension, ne me rendez pas malade ! Dieu m’a donné une seconde chance de vivre, je suis heureuse. Laissez-moi vivre ma vie. Avant Apoutchou, Lionel PCS, j’étais Bleu Brigitte », a déclaré Brigitte Bleu dans une vidéo largement relayée.

La comédienne, visiblement à bout, a rappelé que son fils « n’est pas le premier prisonnier de la terre » et a exigé qu’on lui « foute la paix ». Pour elle, les accusations dont elle fait l’objet sont sans fondement et traduisent une incompréhension persistante du public : « Libérez ma vie ! » a-t-elle lancé, dans un cri de détresse.

Cette prise de parole survient dans un contexte tendu où de nombreux internautes spéculent sur une éventuelle libération discrète d’Apoutchou National, alors que Lionel PCS serait toujours en détention. Brigitte Bleu, de son côté, appelle désormais à la retenue et à la fin des jugements hâtifs, insistant sur le droit de chacun à vivre sans harcèlement.