Ligue Europa J8 : Dinamo Zagreb contre Midtjylland

Jeudi soir, Midtjylland reçoit le Dinamo Zagreb lors de la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue Europa 2024-2025 : une affiche où le club danois, déjà assuré de poursuivre l’aventure européenne, cherchera à consolider sa place tandis que les Croates tenteront d’éviter un faux pas déterminant. Le coup d’envoi est programmé à 20h GMT.

Midtjylland aborde cette rencontre depuis une position favorable au classement : le club occupe la 4e place avec 16 points, obtenus grâce à cinq victoires, un nul et une seule défaite. Cette régularité lui permet déjà d’être qualifié pour le tour suivant de la compétition. L’équipe danoise vise désormais à intégrer le top 8 afin d’obtenir une qualification directe pour les huitièmes de finale, sans passer par les barrages, et entend profiter de son terrain pour imposer son rythme et confirmer sa constance dans cette édition de la Ligue Europa.

Le Dinamo Zagreb, de son côté, arrive à cette 8e journée dans une situation plus délicate au classement : 20e position et 10 points au terme de sept journées, résultat de trois victoires, d’un match nul et de trois revers. Les Croates savent qu’un résultat nul pourrait suffire pour rester en course pour les barrages, tandis qu’une défaite rendrait leur trajectoire vers la qualification nettement plus compliquée. La formation se présentera avec prudence, selon le constat dressé par les éléments disponibles.

Joueurs attendus et premières confrontations officielles

Il s’agit de la toute première confrontation officielle entre Midtjylland et le Dinamo Zagreb, ce qui ajoute une dimension inédite à l’opposition. Sur le plan individuel, plusieurs éléments sont désignés comme susceptibles d’influer sur le cours de la rencontre. Pour Midtjylland, Martin Erlić figure parmi les principales menaces offensives, affichant à ce stade 3 buts et une passe décisive en Ligue Europa. Philip Billing est également cité avec un bilan d’un but et deux passes décisives, tandis qu’Aral Simsir a délivré trois passes décisives dans la compétition. Júnior Brumado est mentionné comme un autre acteur clé du collectif danois.

Du côté du Dinamo Zagreb, Dion Beljo se distingue statistiquement avec quatre buts et une passe décisive en Ligue Europa, un rendement qui attire l’attention pour cette rencontre. Il pourra compter sur le soutien de Monsef Bakrar, auteur de deux buts et d’une passe décisive, ainsi que sur Niko Galesic, crédité d’un but et d’une passe décisive. Arber Hoxha, avec deux passes décisives, fait aussi partie des joueurs capables d’influer sur le résultat.

La rencontre entre Midtjylland et Dinamo Zagreb débute à 20h GMT.