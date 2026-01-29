Ligue Europa J8 : compositions officielles pour Lyon, Lille et Nice

Trois clubs français entrent en lice pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa avec des enjeux différents : l’Olympique Lyonnais, déjà assuré d’une place en 8es de finale, reçoit le PAOK Salonique au Groupama Stadium à 21h ; le LOSC, mal en point en championnat, accueille le SC Fribourg au Stade Pierre-Mauroy dans l’espoir d’un succès synonyme de qualification pour les barrages ; l’OGC Nice, éliminé de la compétition, se déplace en Bulgarie pour affronter le Ludogorets après avoir signé la semaine précédente son premier succès en C3 face aux Go Ahead Eagles (3-1) à domicile.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a communiqué son onze de départ pour la réception du PAOK. La formation locale s’alignera avec Descamps dans les buts ; une ligne défensive composée de Mata, Kluivert, Niakhaté — capitaine — et Maitland-Niles ; un secteur médian formé par De Carvalho et Morton ; et un trio offensif Karabec, Merah et Moreira soutenu par l’attaquant Himbert. Du côté du PAOK, le gardien inscrit est Tsiftsis ; la défense comprend Kenny, Kedziora, Michailidis et Baba Rahman ; au milieu Ozdoev et Meïté sont annoncés ; l’attaque sera menée par le capitaine Zivkovic, Konstantelias, Taison et Giakoumakis.

Le LOSC, pour sa part, vise un succès qui lui permettrait de se qualifier pour les barrages. L’entraîneur Bruno Genesio a retenu Özer comme gardien, avec en défense Tiago Santos, Ngoy, Mandi et Verdonk. Le milieu se compose de Mukau, le capitaine André et Bouaddi. L’attaque lilloise est annoncée avec Correia, Fernandez-Pardo et Haraldsson. L’adversaire, le SC Fribourg, présente Atubolu dans les cages ; Treu, Ginter, Ogbus et Günter — capitaine — en défense ; Eggestein et Manzambi à la récupération ; et une ligne offensive composée de Beste, Suzuki, Grifo et Adamu.

Compositions et choix tactiques annoncés

Pour le déplacement de l’OGC Nice en Bulgarie, l’effectif communiqué par l’entraîneur Claude Puel présente Diouf au poste de gardien. La charnière défensive associe Louchet, Mendy, Bah et Mantsounga. Au milieu, Ndombele est désigné capitaine aux côtés d’Everton et Coulibaly. L’attaque niçoise repose sur Tiago Gouveia, Kevin Carlos et Jansson. Ludogorets, qui reçoit, aligne Bonmann dans les buts ; Son, Verdon, Almeida et Nedialkov — capitaine — en défense ; Duarte et Naressi au milieu ; Stanic, Vidal et Erick Marcus en appui de l’attaquant Bile.

Les compositions publiées par les staffs techniques de Lyon, Lille et Nice matérialisent les choix des trois entraîneurs pour cette dernière journée de poules, chacun avec des objectifs distincts : conforter une qualification déjà acquise, obtenir la victoire synonyme de poursuite de la compétition ou terminer la phase de groupes sur une note positive après l’élimination.