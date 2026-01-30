Ligue des champions UEFA : Benfica – Real Madrid et Monaco – PSG en barrages

L’UEFA a procédé, ce vendredi, au tirage au sort des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, offrant des rencontres marquantes telles que Benfica – Real Madrid et un duel 100 % français entre Monaco et le PSG, avec les matches aller programmés les 17 et 18 février 2026 et les retours les 24 et 25 février 2026.

Le tirage a réservé une affiche déjà familière entre Benfica et le Real Madrid. Mercredi dernier, le Real Madrid avait subi un revers frustrant face à Benfica ; les deux clubs se retrouvent donc dès cette phase de barrages. Le Real, identifié parmi les favoris à la conquête du titre européen, devra réagir pour franchir ce premier obstacle, tandis que Benfica, réputé pour sa solidité sur son terrain, s’appuiera sur son collectif pour tenter de réaliser une performance favorable.

Autre confrontation notable, Monaco accueillera le Paris Saint-Germain dans un choc national. Les deux formations arrivent à cette double confrontation après une saison marquée par des périodes contrastées. Le face-à-face mettra en jeu les ambitions respectives des deux clubs : le PSG cherchera à conforter sa stature européenne, et Monaco à confirmer la progression observée au cours de la saison.

Les autres affiches et calendrier des barrages

Le tirage a laissé place à plusieurs oppositions susceptibles de générer un spectacle varié. Inter Milan se déplacera en Norvège pour défier Bodø/Glimt, tandis que Newcastle United se rendra à Qarabağ pour son match aller. Galatasaray recevra la Juventus, confrontation qui opposera un club turc historique à l’un des clubs italiens les plus titrés en C1.

Parmi les autres rencontres, Borussia Dortmund recevra l’Atalanta, et le Club Brugge affrontera l’Atlético Madrid à domicile. Enfin, l’Olympiacos sera opposé au Bayer Leverkusen dans une affiche figurant également parmi les huit ties tirés au sort par l’instance européenne.

Les barrages se dérouleront sur la formule aller-retour : les rencontres aller sont fixées aux 17 et 18 février 2026, les manches retour aux 24 et 25 février 2026. Les confrontations proposées par le tirage mêlent duels considérés comme classiques sur la scène européenne et oppositions inédites entre clubs de championnats différents.