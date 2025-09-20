Ligue des champions: Rashford égale un record de Messi

L’attaquant du FC Barcelone, Marcus Rashford, a égalé l’incroyable exploit de Lionel Messi en Ligue des champions de l’UEFA après avoir marqué un doublé contre Newcastle United.

Marcus Rashford a signé jeudi une soirée de gala en Ligue des champions. Auteur d’un doublé lors de la victoire du FC Barcelone face à Newcastle (2-1) à St James’ Park, l’international anglais a rejoint Lionel Messi dans les tablettes du club catalan.

Selon les statistiques d’Opta, aucun joueur barcelonais n’avait affiché de tels chiffres en C1 depuis la légende argentine en 2015 : six tirs, dix ballons touchés dans la surface adverse, cinq dribbles réussis et la meilleure possession offensive de la rencontre.

Prêté par Manchester United, Rashford semble déjà s’imposer comme une arme offensive majeure sous les ordres de Hansi Flick. Le technicien allemand n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son égard après le match, tout en appelant à la prudence : « C’est une prestation exceptionnelle, mais il doit s’en servir comme base pour progresser encore », a-t-il souligné.

Avec ce succès précieux, le Barça lance idéalement sa campagne en C1, emmené par un Rashford qui semble avoir retrouvé toute sa confiance.

