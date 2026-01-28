Ligue des Champions J8 : l’OM annonce son groupe pour le match à Bruges

Roberto De Zerbi a emmené un groupe pour le déplacement à Bruges dans le cadre de la huitième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions : l’Olympique de Marseille affronte le Club Brugge ce soir à 21h, match présenté comme décisif pour la qualification en barrages. L’entraîneur olympien a annoncé un effectif de 22 joueurs pour ce rendez‑vous en Belgique, avec des absences signalées, dont Ethan Nwaneri et Quinten Timber (non qualifiés) ainsi que Benjamin Pavard.

Le match entre l’OM et le Club Brugge clôture la phase de groupes de la C1 pour les deux équipes. Le club marseillais se déplace en Belgique pour cette ultime rencontre de la phase de ligue, programmée à 21h, et mise en avant par son importance sportive, le résultat conditionnant l’accès potentiel aux tours de barrage de la compétition.

Roberto De Zerbi a communiqué la liste des joueurs retenus pour le déplacement. Le groupe communiqué par le club comporte les gardiens, défenseurs, milieux et attaquants mobilisés pour ce match de la huitième journée. Des joueurs annoncés comme absents figurent parmi les noms non qualifiés pour la compétition ou indisponibles selon la liste officielle.

Le groupe olympien pour Bruges

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck.

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan‑Riley, Medina, Murillo, Weah.

Milieux : Bakola, Gomes, Nadir, Højbjerg, Kondogbia, O’Riley, Vermeeren.

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Traoré, Paixão.

Le club précise que le coach a emmené 22 joueurs en Belgique, alors que la liste rendue publique contient 21 noms répertoriés ci‑dessus. Sont explicitement mentionnés comme non qualifiés Ethan Nwaneri et Quinten Timber; Benjamin Pavard est également absent de ce groupe pour la rencontre décisive de qualification en barrages.