Ligue des Champions : domination des clubs anglais

La phase linéaire de la Ligue des Champions 2025-2026 s’est achevée ce mercredi à l’issue de la 8e journée, et cinq clubs anglais figurent parmi les huit équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale : Arsenal, Liverpool FC, Tottenham, Chelsea et Manchester City, Arsenal occupant la première place du classement.

Cette situation se dégage à la clôture de la phase de groupes, parfois appelée phase linéaire, qui a livré son verdict après les dernières rencontres de la 8e journée. Le nombre élevé de formations anglaises qualifiées directement pour la suite de la compétition est notable au regard du plateau européen engagé cette saison.

Parmi les adversaires rencontrés par ces clubs anglais figurent des équipes de premier plan sur la scène continentale, citons notamment le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, cités dans les comptes-rendus relatifs à cette huitième journée.

Composition des qualifiés et constats factuels

Au terme des confrontations de la phase linéaire, cinq clubs évoluant en Premier League se sont assurés une place parmi les huit équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les noms communiqués sont Arsenal, Liverpool FC, Tottenham Hotspur, Chelsea FC et Manchester City. Les autres qualifiés directs n’ont pas été précisés dans le texte initial.

Arsenal est indiqué comme leader du classement des équipes qualifiées, position qu’il occupe après les résultats enregistrés lors des huit journées de la phase de groupes. Les autres clubs anglais mentionnés ont également validé leur billet pour les huitièmes après l’issue de la 8e journée.

Le terme « qualifiés directs » renvoie ici aux équipes assurées d’une place en huitièmes de finale sans passer par des barrages ou repêchages, à la suite des résultats accumulés durant la phase linéaire de la compétition.

Les rencontres de cette phase ont opposé les clubs anglais à plusieurs prétendants majeurs du football européen. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont cités comme exemples d’adversaires rencontrés par des équipes anglaises au cours de la phase de groupes.

Le texte d’origine mentionne également des personnalités reconnues du football européen dans l’effectif des clubs anglais, en citant notamment le joueur Erling Haaland et l’entraîneur Pep Guardiola, sans détailler leurs performances individuelles au cours de cette phase.