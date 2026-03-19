Ligue des champions: date, heure, le programme complet des quarts de finale

Découvrez le programme complet des quarts de finale de la Ligue des champions. Plusieurs grosses affiches sont au rendez-vous.

Le tableau des quarts de finale de la Ligue des champions est désormais connu, et il promet des affiches de très haut niveau. Parmi elles, le choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool FC attire particulièrement l’attention. Unique représentant français à ce stade de la compétition,, le club parisien devra se mesurer à une formation anglaise revancharde. Éliminés par les hommes de Luis Enrique la saison passée dès les huitièmes de finale, les Reds abordent cette double confrontation avec un objectif clair : effacer ce souvenir amer.

Le premier acte de ce duel se déroulera le 8 avril au Parc des Princes, avant une manche retour programmée le 14 avril à Anfield. Deux rendez-vous à haute intensité qui devraient peser lourd dans la course au dernier carré. Outre ce choc franco-anglais, les quarts de finale offrent d’autres confrontations prestigieuses. Le Real Madrid croisera le fer avec le Bayern Munich dans un classique du football européen. De son côté, le Barça défiera son rival national, Atlético de Madrid, pour un derby espagnol sous haute tension. Enfin, Arsenal FC tentera de poursuivre son parcours face au Sporting CP, invité surprise à ce stade de la compétition.

Le programme des quarts de finale

Matches aller [7 et 8 avril, 20h (GMT+1)]

Sporting CP – Arsenal

Real Madrid – Bayern Munich

FC Barcelone – Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain – Liverpool

Matches retour [14 et 15 avril, 20h (GMT+1)]