Ligue des champions CAF : les huit équipes qualifiées pour les quarts

Disputées les 14 et 15 février 2026, les rencontres de la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine ont livré leurs derniers enseignements et permis de connaître les clubs qualifiés pour les quarts de finale.

Dans le Groupe A, Pyramids FC a terminé en tête du classement sans avoir perdu un seul match : cinq victoires et un match nul lui ont valu 16 points, soit la meilleure performance de cette phase.

Du côté du Groupe B, Al Ahly avait déjà sécurisé sa place parmi les huit meilleures équipes après un nul contre la JS Kabylie la semaine précédente. Les Pharaons approchent finalement des quarts avec 10 points, après un nouveau partage des points face à l’AS FAR dimanche 15 février.

Résultats dans les autres poules et qualifiés

Le Groupe C a été dominé par Al Hilal, lequel termine en tête avec 11 points, construits sur trois victoires, deux matchs nuls et une seule défaite. Quant au Groupe D, c’est le Stade Malien qui a validé son billet pour la phase à élimination directe en battant l’Espérance de Tunis le week-end dernier, finissant la poule avec 11 unités et la première place de son groupe.

Les huit formations qualifiées pour les quarts de finale sont : Pyramids FC, RS Berkane, Al Ahly, Al Hilal, Mamelodi Sundowns, Stade Malien, Espérance de Tunis et AS FAR.