Ligue des champions CAF J5 : chaînes TV pour MC Alger – Al‑Hilal

La cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF met aux prises le Mouloudia d’Alger à Al-Hilal du Soudan, un rendez-vous qui pourrait peser lourd dans l’évolution du groupe C. Le coup d’envoi est programmé à 19h00 GMT au stade Ali-la-Pointe de Douéra, dans la banlieue d’Alger.

Les Algérois, troisièmes avec quatre points au compteur, abordent cette rencontre dans une position délicate. Réconfortés par leur victoire 2-0 face à Lupopo, ils n’en restent pas moins contraints au succès s’ils veulent conserver de réelles chances de qualification pour les quarts de finale ; tout autre résultat réduirait considérablement leurs perspectives.

De leur côté, les Soudanais d’Al-Hilal restent sur une série sans défaite après quatre sorties et dominent le groupe avec huit unités, issues de deux victoires et deux nuls. Un bon résultat à Alger leur permettrait d’aborder la dernière journée dans les meilleures conditions et d’asseoir encore davantage leur prime sur le classement.

Suivre la rencontre

Les supporters qui souhaitent suivre la confrontation pourront la regarder en direct via les diffuseurs régionaux : beIN Sports MENA et la plateforme beIN Connect MENA en haute définition, ainsi que sur SuperSport Variety 4 HD pour les abonnés de cette chaîne. Ces options offrent la retransmission en temps réel pour les fans du continent et au-delà.