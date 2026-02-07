Ligue des champions CAF (J5) : AS FAR bat Young Africans

Pour la cinquième journée de la Ligue des champions de la CAF, l’AS FAR a affronté les Young Africans ce samedi 7 février 2026. Sur leur pelouse, les Marocains ont finalement pris l’avantage et se sont imposés sur le score d’un but à zéro, au terme d’une partie disputée et tendue.

Les premières 45 minutes ont été marquées par une lutte tactique intense. Les militaires ont dominé la possession et tenté d’imposer leur rythme, tandis que les visiteurs ont misé sur une organisation défensive compacte pour contrer les initiatives adverses. Les situations chaudes se sont fait rares et, au repos, le tableau d’affichage restait vierge.

Statistiquement, les opportunités ont été limitées : l’équipe locale a enchaîné neuf tentatives sans trouver le cadre, alors que les Tanzaniens n’ont cadré qu’une seule frappe avant la mi-temps. Le jeu est donc resté serré, les blocs défensifs neutralisant les efforts offensifs de part et d’autre.

Temps fort décisif et conséquences

La physionomie n’a guère évolué après la pause, mais la persistance des joueurs de l’AS FAR a fini par payer. À la 85e minute, Anas Bach a réussi à percer la défense visiteuse et à délivrer un tir libérateur, offrant ainsi l’unique réalisation de la rencontre.

Dans les dernières minutes, les Young Africans ont multiplié les assauts et tenté de renverser la situation, enchaînant les projections vers l’avant. Ils ont terminé la partie avec cinq frappes au total, dont une seule cadrée. Prince Mpumelelo Dube a été le plus actif dans les rares séquences offensives de son équipe, sans parvenir à transformer ces initiatives en occasions nettes.

Cette victoire permet à l’AS FAR de grimper à la deuxième place du groupe avec huit points, validant son billet pour la suite de la compétition. Les Young Africans, de leur côté, reculent à la troisième place avec cinq unités après cette cinquième journée de phase de groupes.