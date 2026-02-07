Ligue 2 BKT : Saint-Étienne bat Montpellier et remonte au classement

Samedi soir, au stade Geoffroy-Guichard, se tenait un duel attendu entre deux équipes récemment reléguées de l’élite. Pour sa première apparition sur le banc stéphanois, Philippe Montanier a vu son équipe l’emporter et grappiller des places au classement.

Avant le coup d’envoi de la 22e journée, une minute d’applaudissements a rendu hommage à Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur des deux formations, récemment disparu. L’arbitre Alexandre Perreau-Niel a ensuite lancé la rencontre entre Saint-Étienne et Montpellier.

La première période a été marquée par plusieurs occasions sans réussite. Mbuku a essayé sa chance de loin mais Larsonneur a capté le tir (16e). Les locaux avaient tenté à plusieurs reprises sans trouver le cadre. Davitashvili a combiné avec un coéquipier avant qu’une tentative piquée ne passe à côté (36e). Sur un coup franc de Savanier, Moueffek a détourné en corner (42e). Plus tard, une passe de Boakye a laissé Miladinovic seul face au but mais son tir est passé au-dessus (43e), et juste avant la pause, la volée de Pedro a frôlé le poteau (45+1) — score à la mi-temps : 0-0.

Une seconde période décisive

Au retour des vestiaires, Savanier a de nouveau cherché la lucarne sans succès (48e). Après une faute sur Boakye, Davitashvili a tiré le coup franc mais trop à l’écart du cadre (59e). Sur un centre de Cardona, Davitashvili a manqué le ballon, Boakye a repris mais son tir est passé au-dessus (66e). Finalement, c’est Cardona qui a débloqué la situation : sur un corner repoussé par la défense, il a conclu d’une reprise de volée imparable (1-0, 77e). Plus tard, une percée du même Cardona a permis à Davitashvili d’essayer de doubler la mise, mais Ngapandouetnbu a repoussé la tentative (85e).

La victoire 1-0 offre un départ victorieux à Montanier et propulse Saint-Étienne à la quatrième place du classement, devant le Red Star et Guingamp, tout en se rapprochant à deux points de Reims et du Mans (2e et 3e). Montpellier encaisse sa neuvième défaite de la saison et reste à la dixième position.