Ligue 1 J21 : Krépin Diatta veut tout donner pour le derby Monaco–Nice

Ce samedi, un représentant de l’AS Monaco s’est présenté devant la presse pour évoquer le derby prévu dimanche après-midi (15h) sur la Côte d’Azur, comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Les Monégasques, actuellement 10es, se déplacent à Nice, qui occupe la 13e place, pour un affrontement toujours très attendu dans le sud de la France.

Parmi les intervenants, le latéral offensif sénégalais Krépin Diatta, récent champion d’Afrique avec sa sélection, a pris la parole. Le joueur de 26 ans, déjà aligné à 11 reprises en championnat et auteur de deux apparitions en Ligue des champions cette saison, a demandé à ses coéquipiers de se concentrer uniquement sur ce rendez-vous.

Après l’élimination en Coupe de France contre Strasbourg (3-1) en milieu de semaine, l’ASM veut vite tourner la page et montrer une réaction collective. Diatta a insisté sur la nécessité d’une mobilisation totale et d’une réponse concrète sur le terrain plutôt que de s’attarder sur la défaite récente.

Mettre l’accent sur la performance

Le joueur a rappelé que l’importance du derby dépasse le classement et qu’il faut se battre pour remporter ce type de rencontres. Selon lui, c’est en engrangeant des victoires que l’équipe pourra progressivement remonter au classement, et non en se focalisant sur le retard pris sur les équipes qui le précèdent.

Le message était clair : travailler collectivement, afficher de l’engagement et traduire la volonté en résultats immédiats. Monaco, qui reste sur un large succès à domicile face au Stade Rennais (4-0) lors de la précédente journée, cherchera donc à enchaîner et à confirmer lors de ce déplacement à Nice.