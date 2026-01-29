Ligue 1 Algérie J17 : MCO contre Olympique Akbou et programme

La 17e journée de la Ligue 1 Mobilis reprend les 30 et 31 janvier 2026 avec plusieurs rencontres susceptibles de modifier le classement : affrontements entre équipes en quête de relance, formations cherchant à confirmer leur dynamique et rencontres entre clubs aux statistiques proches qui visent les trois points.

Le championnat arrive à un moment où chaque rendez‑vous peut peser dans la course au maintien comme au podium. Les équipes abordent cette journée avec des objectifs variés, illustrés par des séries de résultats dissemblables et des enjeux immédiats exprimés par le classement.

Plusieurs rencontres ont été reportées en raison de la participation de certains clubs aux compétitions continentales : MC Alger vs USM Alger, JS Kabylie vs ES Ben Aknoun et Paradou AC vs CR Belouizdad.

Affiches, formes récentes et contexte sportif

L’USM Khenchela, 11e avec 21 points, revient d’une série de deux défaites concédées face à l’ES Sétif puis au MB Rouissat. Les Ciskaoua reçoivent l’ASO Chlef, 13e avec 17 points, formation qui vient d’enregistrer une victoire sous la direction de son nouvel entraîneur Abdelhak Belaïd, brillante performance concrétisée par un succès contre le Paradou AC.

L’ES Mostaganem, 15e avec 12 points, a signé sa troisième victoire de la saison en s’imposant face à l’Olympique Akbou. Les Mostaganemois se déplacent pour affronter le CS Constantine, 6e avec 23 points. Les Constantinois partent avec un statut de favori au regard du classement, mais ils font face à une équipe de l’ESM qui a récemment renoué avec la victoire.

Autre confrontation décisive au programme : le MC Oran, 5e avec 23 points, reçoit l’Olympique Akbou, 7e également avec 23 points. Les Oranais restent en quête d’une victoire, leur dernière remontant au 8 novembre. Les deux équipes arrivent sur ce duel avec le même total de points et un intérêt concurrent pour progresser au classement.

El‑Bayadh, lanterne rouge avec 7 points, dispose d’une fenêtre pour tenter de réduire l’écart : le club, qui vient d’obtenir une première victoire face à l’ES Mostaganem et un match nul contre le CS Constantine, accueille le MB Rouissat, 9e avec 23 points. Les visiteurs visent une victoire afin de poursuivre leur progression au classement.

La rencontre opposant la JS Saoura, 10e avec 22 points, à l’ES Sétif, 12e avec 19 points, oppose deux équipes qui ont connu des fortunes diverses récemment. L’ESS avait réalisé un large succès lors de la 16e journée en dominant l’USM Khenchela 4-1. Les deux clubs abordent ce match avec l’objectif de retrouver des résultats positifs.

Calendrier détaillé de la 17e journée :

30 janvier 2026 :

14h GMT : USM Khenchela vs ASO Chlef

15h GMT : CS Constantine vs ES Mostaganem

15h GMT : MC Oran vs Olympique Akbou

31 janvier 2026 :

13h GMT : El‑Bayadh vs MB Rouissat

13h GMT : JS Saoura vs ES Sétif