Liga : Lamine Yamal marque un but spectaculaire pour le FC Barcelone contre Majorque
En ce début d’année 2026, Lamine Yamal s’affirme comme l’un des éléments les plus dangereux du championnat espagnol. Samedi, l’ailier catalan a signé un but décisif lors de la victoire 3-0 du FC Barcelone face à Majorque, comptant pour la 23e journée de la Liga.
La rencontre n’était pas encore scellée quand Yamal a accéléré le mouvement. Avant même que la passe de Dani Olmo ne parvienne à ses pieds, il avait déjà repéré le placement du gardien Leo Román. Profitant d’une feinte de corps pour désorganiser deux défenseurs adverses, le joueur de 18 ans a enchaîné avec une frappe de l’extérieur de la surface qui a terminé au fond des filets.
Ce nouveau but confirme l’importance de Yamal dans l’effectif blaugrana. En 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, il a désormais inscrit 14 réalisations et délivré 13 passes décisives, des chiffres qui témoignent de sa régularité et de sa capacité à peser sur le jeu.
Un profil complet à seulement 18 ans
Habitué des actions tranchantes sur l’aile droite, Yamal combine vitesse, prise de décision et technique dans les petits espaces. Sa capacité à anticiper le jeu et à créer des brèches en un contre un fait de lui une arme redoutable pour Barcelone, tant en phase offensive que dans le pressing haut demandé par l’entraîneur.
Face à Majorque, son but a permis de lever la pression et d’assurer une victoire nette pour les Catalans, qui signent un résultat utile dans la course au sommet du championnat. Reste à voir comment le jeune international confirmera ce niveau d’exigence dans les échéances à venir
