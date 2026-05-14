«Elle voulait que je profite de la vie », Pulisic sort du silence après sa rupture avec Alexa

L’attaquant de l’AC Milan et de l’Équipe des États-Unis, Christian Pulisic, est revenu pour la première fois sur sa rupture avec la golfeuse Alexa Melton, évoquant une séparation apaisée à l’approche de la Coupe du monde 2026.

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Christian Pulisic s’est exprimé pour la première fois publiquement après sa séparation avec Alexa Melton. Le mois dernier, la golfeuse américaine avait confirmé la fin de sa relation avec l’attaquant de l’AC Milan et de l’Équipe des États-Unis. Dans un entretien accordé au magazine Time avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’ancien joueur de Chelsea FC a évoqué cette rupture avec beaucoup de sérénité et de respect.

« Je garde d’elle une image extrêmement positive », a confié Pulisic. L’international américain a également salué le soutien qu’Alexa Melton lui a apporté durant leur relation. « Elle était pleine de joie de vivre et m’a toujours soutenu. Elle voulait que je profite davantage de la vie, que je sorte un peu du football et que je vive plus de moments en dehors du terrain. Je lui en suis reconnaissant », a ajouté l’attaquant milanais. À quelques semaines du Mondial 2026, Christian Pulisic semble désormais pleinement concentré sur ses objectifs sportifs avec les États-Unis.







