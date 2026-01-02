Libye-Tchad : 09 chauffeurs libyens et une soixantaine de commerçants tchadiens relâchés

Neuf transporteurs libyens, enlevés le 30 décembre dans le nord du Tchad, ont été libérés jeudi, a annoncé la municipalité d’al-Koufra, dans le sud de la Libye. Ils avaient été capturés par des proches de commerçants tchadiens arrêtés quelques jours plus tôt dans le sud-est libyen.

Les chauffeurs, qui circulent entre le Tchad et la Libye, se dirigent désormais vers la ville d’Amdjarass sous escorte de l’armée tchadienne. Leur enlèvement avait provoqué une vive tension, amplifiée par la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant l’un d’eux violenté en plein désert.

L’incident avait conduit le Syndicat libyen des transports à suspendre le trafic de marchandises entre les deux pays, exigeant des autorités tchadiennes la sécurité des chauffeurs et des autorités libyennes leur libération. Parallèlement, une soixantaine de commerçants tchadiens arrêtés en Libye ont également été relâchés, mais n’ont pas encore regagné le Tchad.

Leur arrestation, lors d’un contrôle d’identité, avait dégénéré en bagarre, selon plusieurs sources. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdallaye Fadoul, a salué la coopération entre les deux pays pour résoudre cet « incident malheureux » et regretté les violences récurrentes contre les Tchadiens en Libye, tout en soulignant que ces faits ne reflètent pas la nature des relations entre les deux peuples.