Liban : un casque bleu blessé par une grenade israélienne, selon l’ONU

En Brève

Ce dimanche 12 octobre, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a annoncé qu’un soldat de l’ONU avait été légèrement blessé par une grenade larguée près d’une de ses positions dans le sud du Liban, à Kfar Kila, précisant qu’il s’agissait du troisième incident de ce type en un peu plus d’un mois, selon un reportage de l’AFP. Dans son communiqué, la Finul indique qu’un drone israélien a largué une grenade « peu avant midi » samedi et que l’explosion est intervenue à proximité d’une position de la force de maintien de la paix ; le casque bleu touché a reçu des soins. La Finul, qui opère aux côtés de l’armée libanaise pour faire appliquer le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024, rappelle que ce dispositif a mis fin à plus d’un an de conflit entre le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte.

