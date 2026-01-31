Levante – Atlético Madrid J22 de LaLiga : où regarder le match en direct à la TV

Levante UD reçoit l’Atlético Madrid ce samedi à 17h30 GMT au stade Ciutat de València pour la 22e journée de la Liga espagnole ; la rencontre sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes en Afrique, selon les droits de diffusion par région. Les Colchoneros se déplacent pour consolider leur place dans le haut du classement, tandis que Levante vise des points essentiels pour le maintien.

Le match, programmé dans l’après-midi GMT, oppose deux équipes aux objectifs distincts au sein du championnat espagnol. Le point de rendez-vous et l’horaire de la rencontre sont confirmés pour ce samedi, avec une couverture télévisée destinée aux supporters situés en différentes zones du continent africain.

La diffusion en direct est organisée selon des accords de droits territoriaux qui répartissent la diffusion sur plusieurs bouquets et canaux en fonction des zones géographiques en Afrique.

Chaînes et plateformes diffusant Levante – Atlético Madrid en Afrique

En Afrique subsaharienne, les téléspectateurs pourront suivre Levante – Atlético Madrid sur Canal+ Sport 4. Parallèlement, le groupe Supersport assure une diffusion via plusieurs canaux : SuperSport Gotv Football, SuperSport Maximo 3 et SuperSport Gotv LaLiga sont annoncés comme diffuseurs de la rencontre dans cette zone. Ces chaînes font partie des offres sportives qui relayent régulièrement des matchs de LaLiga pour les abonnés situés en Afrique subsaharienne.

Outre Canal+ et SuperSport, d’autres diffuseurs présents sur le continent africain proposent des rencontres de la Liga : StarTimes, via sa plateforme SportyTV, est cité comme fournisseur de matchs de championnat espagnol dans plusieurs pays africains. L’information précise que StarTimes/SportyTV figure parmi les opérateurs susceptibles de proposer la rencontre dans certains territoires, sans détailler la liste complète des pays couverts.

Pour les pays d’Afrique du Nord, la diffusion de Levante – Atlético Madrid est assurée par beIN SPORTS, détenteur des droits de la Liga dans cette région. Les abonnés de ces pays pourront accéder au match à la fois sur les chaînes linéaires beIN SPORTS et par l’entremise du service de streaming beIN CONNECT, qui permet la diffusion en direct via Internet pour les abonnés.

Le dispositif de diffusion présenté couvre les principaux bouquets et plateformes mentionnés pour le continent africain, en distinguant explicitement l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord en fonction des détenteurs de droits. L’ensemble des éléments de programmation et des canaux cités correspond aux informations disponibles concernant la retransmission télévisée et en streaming de la rencontre prévue ce samedi à 17h30 GMT.