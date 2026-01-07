Les Super Eagles menacent de boycotter le choc Algérie–Nigeria pour des primes impayées (médias)

À quelques heures de leur quart de finale face aux Fennecs, joueurs et staff du Nigeria auraient refusé de rejoindre Marrakech, dénonçant le non-paiement de leurs primes depuis le début du tournoi.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les Super Eagles traversent une zone de turbulences à la veille de leur quart de finale de la CAN 2025. Joueurs et membres du staff technique auraient refusé de se rendre à Marrakech en raison du non-paiement de leurs primes de match. L’information a été révélée par le journaliste de BBC Africa, Oluwashina Okeleji, actuellement présent au Maroc. Le Nigeria doit affronter l’Algérie samedi soir en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon les mêmes sources, les primes correspondant aux quatre rencontres déjà disputées n’auraient toujours pas été versées. Les hommes d’Eric Chelle ont pourtant réalisé un parcours solide jusque-là, avec des victoires face à la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda en phase de groupes, avant une large démonstration contre le Mozambique (4-0) en huitièmes de finale.

Face à cette situation, les joueurs auraient décidé de suspendre leurs déplacements et leurs séances d’entraînement tant que la question des primes ne sera pas réglée, faisant planer une incertitude sur la préparation du choc face aux Fennecs.





