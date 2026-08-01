Cyril Féraud : Éric Antoine refuse de participer à Fort Boyard pour conditions « inacceptables »

Depuis plusieurs années, Fort Boyard constitue un rendez-vous télévisuel très attendu, mêlant défis physiques et aventures insolites sur l’emblématique fort situé en mer. La saison 2026 a marqué un tournant avec l’arrivée de Cyril Féraud en tant que nouvel animateur, succédant à Olivier Minne. Ce renouveau n’empêche pas les débats autour du traitement des animaux présents dans l’émission, soulevant des critiques notamment de la part de personnalités ayant participé au programme.

Chaque année, des équipes de célébrités s’affrontent pour récolter un maximum de boyards, dont le produit est reversé à des associations caritatives. Cette édition a déjà vu battre des records, notamment grâce à l’équipe de Jérémy Frérot qui a surpassé la performance tenue par Tony Parker et ses coéquipiers depuis plus d’une décennie. Cependant, en dépit du succès populaire et des nouveautés dans l’animation, certaines voix s’élèvent contre ce programme phare.

Cette contestation se matérialise notamment par la prise de position d’Éric Antoine, illusionniste et humoriste, connu pour sa participation à l’émission en 2015. Malgré la richesse de cette expérience, il a récemment décidé de ne plus revenir sur le fort. Son départ du programme est motivé par son engagement pour la cause animale et sa dénonciation des conditions dans lesquelles les animaux sont utilisés durant le tournage, une posture qui attire l’attention sur un aspect moins médiatisé de l’émission.

Une prise de position ferme sur le traitement des animaux à Fort Boyard

Éric Antoine, dont le nom est lié depuis plusieurs années au divertissement télévisé, a publié un commentaire poignant sous une publication de Puremédias. Il y déclarait : « J’ai décidé de ne plus participer à l’émission tant qu’il y aurait des animaux (rats, pigeons … etc …) ». Cette prise de position fait écho à un courrier adressé par le collectif Projet Animaux Zoopolis à Delphine Ermotte, productrice de Fort Boyard, dans lequel les membres dénoncent les conditions de vie « inacceptables » des animaux sur le plateau.

Si les félins, tels que les tigres qui avaient soulevé de nombreuses polémiques par le passé, ne font plus partie du spectacle, d’autres espèces continuent d’être présentes. Ce sont principalement des reptiles, amphibiens, invertébrés et poissons qui sont mis en scène, souvent exposés à des manipulations répétées au cours des différentes épreuves. Le collectif Zoopolis critique notamment l’absence de respect des besoins naturels des animaux, leur privation de liberté et leur rôle d’objets destinés à distraire un public, ce que critique également Éric Antoine.

Cette dénonciation intervient dans un contexte où la sensibilité du public à la cause animale s’est accrue, avec une demande croissante de transparence et d’éthique dans les productions audiovisuelles. Fort Boyard, malgré son statut de programme familial et populaire, doit ainsi composer avec ces attentes nouvelles, parfois en tension avec le format historique du jeu.

L’ancienne participation d’Éric Antoine reste néanmoins marquante à plusieurs titres. En 2015, il avait partagé une anecdote concernant un épisode particulier : lors d’une épreuve où il devait avaler un piment, il avait souffert énormément en raison d’une interaction imprévue avec les anti-inflammatoires qu’il prenait pour une luxation de l’épaule à l’époque. Il avait raconté dans l’émission On refait la télé que ce moment s’était transformé en cauchemar, provoquant une douleur intense et des cris qui avaient alarmé ses coéquipiers.

Cette expérience personnelle souligne la réalité physique et mentale des participants, mais son refus de revenir sur le fort est d’abord motivé par sa volonté de prendre position contre l’exploitation animale. Son affirmation d’un refus définitif témoigne d’une évolution des consciences chez certains artistes, qui souhaitent désormais que les émissions de divertissement s’adaptent aux exigences éthiques contemporaines.