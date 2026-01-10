La suite après la publicité
Bénin

Législatives et communales 2026 : plus de 7 millions de béninois attendus aux urnes

À l’occasion du scrutin couplé législatif et communal prévu ce dimanche 11 janvier 2026, plus de sept millions de Béninois sont appelés à se rendre aux urnes. L’information a été confirmée par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), contactée par Bip Radio.

Soussouni D.
Soussouni D.
Vote Elections au Bénin
Le corps électoral béninois est fortement mobilisé pour le scrutin du dimanche 11 janvier 2026. Selon les chiffres communiqués par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), plus de 7 millions d’électeurs sont attendus dans les postes de vote à travers le pays.

Ce scrutin couplé concerne à la fois les élections législatives et les élections communales. À cette occasion, les électeurs auront à choisir entre cinq partis politiques en lice pour les législatives ( UPR, BR, FCBE, Les Démocrates et Moele Bénin) et trois partis pour les communales ( UPR, BR et FCBE).

Le vote se déroulera sur une période de 10 heures, avec l’ouverture des premiers postes de vote prévue dès 7 heures du matin. La CENA invite les citoyens inscrits sur la liste électorale à accomplir leur devoir civique dans le calme et le respect des règles établies.

