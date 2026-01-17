La suite après la publicité
Bénin

Legislatives de 2026 au Bénin: l’UP le Renouveau et le BR, les 2 partis éligibles au partage des sièges

Sur les 24 circonscriptions électorales, deux partis passent l’obstacle partout, sans exception.

ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
Le Bloc Républicain (BR) affiche 24/24.
L’Union progressiste le Renouveau (UP-R) fait exactement la même performance avec 24/24. Autrement dit, les deux formations de la mouvance présidentielle remplissent intégralement la condition des 20 % par circonscription.

Juridiquement, elles sont pleinement éligibles au partage des sièges sur l’ensemble du territoire.
Le parti Les Démocrates (LD) atteint le seuil des 20 % dans 11 circonscriptions sur 24.

Pour la FCBE, le verdict est net : 0 circonscription sur 24 au-dessus de 20 %. Même constat pour Moele-Bénin, également à 0/24. Dans les deux cas, la question n’est plus celle du nombre de sièges, mais celle de la survie politique à moyen terme dans un système électoral devenu ouvertement sélectif.


En résumé, si l’on se place strictement du point de vue de la loi électorale,
– UP-R et BR sont pleinement qualifiés pour la répartition des sièges.

Mais llà n’est que les grandes tendances en attendant les recours et les résultats de la Cour.

