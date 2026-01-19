La suite après la publicité
Bénin

Législatives 2026: légère révision du score des Démocrates par la Cour constitutionnelle

Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, le parti Les Démocrates obtient 16,20 % des suffrages exprimés, contre 16,16 % annoncés dans les premières tendances communiquées par la CENA.

ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
Député Michel Sodjinou s'exprimant lors d'une conférence de presse au Bénin.
Cette progression marginale de 0,04 point ne modifie toutefois ni l’équilibre général du scrutin, ni l’application du seuil légal de 20 % requis pour accéder à la répartition des sièges. En conséquence, malgré cet ajustement à la hausse, Les Démocrates demeurent exclus de la dixième législature.

Cette correction statistique illustre les ajustements habituels entre les tendances provisoires et les résultats définitifs, sans incidence juridique ou politique majeure sur la configuration de l’Assemblée nationale issue du scrutin du 11 janvier 2026.

Faut-il le rappeler ? Seules les deux grandes formations politiques de la mouvance à savoir les partis Bloc Républicain et Union Progressiste le Renouveau ont atteint le seuil des 20% dans toutes les circonscriptions électorales.

Le parti de Joseph DJOGBENOU s’en sort donc avec 60 députés contre 49 pour le parti cheval blanc cabré.

