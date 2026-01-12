Législatives 2026 au Bénin : la Cour constitutionnelle annonce des résultats « au plus tard jeudi »

Vingt-quatre heures après les législatives du 11 janvier 2026, le Professeur Cossi Dorothée SOSSA, Président de la Cour constitutionnelle, a présenté le dispositif de dépouillement et annoncé que les résultats pourraient être publiés « au plus tard jeudi ».

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le processus de dépouillement des bulletins de vote pour les législatives du 11 janvier 2026 est sur le point de démarrer au Bénin. Ce lundi 12 janvier, le Professeur Cossi Dorothée SOSSA, Président de la Cour constitutionnelle, a détaillé devant la presse l’organisation mise en place pour assurer transparence et rapidité.

Pour s’assurer du bon déroulement, il a inspecté les différents espaces dédiés : la salle d’ouverture des plis, l’espace réservé aux cantines électorales, la salle de dépouillement et de centralisation des résultats, ainsi que la salle informatique où les données seront consolidées.

« Nous travaillons en tandem avec la CENA, qui nous transmet les cantines. Dès leur arrivée, nous procédons à l’ouverture des plis, à leur classement, puis au dépouillement par les membres de la Cour et leurs assistants. Les résultats sont ensuite transférés en salle informatique pour traitement et centralisation ».

Le Professeur SOSSA a souligné la mobilisation des équipes et la rapidité prévue du processus : « Comme vous l’avez constaté, nos équipes sont déjà en place, prêtes à travailler jour et nuit. Les cantines ne sont pas encore arrivées, mais nous pensons que le processus débutera d’un moment à l’autre. Dans tous les cas, nous ne perdrons pas de temps. »

Enfin, il a rappelé le cadre légal strict : « La loi nous donne un délai très contraint pour proclamer les résultats. Nous ferons tous les efforts nécessaires pour respecter ce délai. Si les cantines avaient été réceptionnées plus tôt, nous aurions pu publier des résultats dès mercredi. Mais quoi qu’il en soit, nous pensons que cela ne dépassera pas jeudi ».