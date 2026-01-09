Législatives 2026 au Bénin : dernier jour d’une campagne discrète mais stratégique

Au Bénin, la campagne électorale pour les élections législatives et municipales du 11 janvier 2026 est entrée dans sa phase décisive. Lancée le 26 décembre 2025, elle s’achève ce vendredi 9 janvier, dans un climat politique particulier marqué par des enjeux institutionnels majeurs, une opposition affaiblie et une mobilisation citoyenne encore incertaine.

Les élections législatives 2026 au Bénin, couplées aux municipales, constituent un rendez-vous politique déterminant. Les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour élire 109 députés, désormais investis d’un mandat de sept ans, ainsi que leurs conseillers communaux. Ce scrutin intervient dans un contexte sensible. Fin décembre, le pays a été marqué par une tentative de coup de force avortée, sans remise en cause du calendrier électoral. Un épisode qui pèse sur l’atmosphère politique, sans toutefois perturber officiellement le déroulement de la campagne.

Cinq formations politiques participent aux législatives 2026 au Bénin, avec une domination nette de la mouvance présidentielle. Trois partis concentrent l’essentiel de la dynamique électorale à savoir, l’Union progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain et Moele-Bénin. Ces formations, qui détiennent actuellement 81 sièges sur 109 à l’Assemblée nationale, sont également présentes aux élections municipales, aux côtés de la Force Cauris pour un Bénin Émergent.

Face à elles, le principal parti d’opposition, Les Démocrates, ne concourt qu’aux législatives. Il est absent des municipales et de la présidentielle d’avril 2026, faute de parrainages requis. Cette configuration confère aux législatives 2026 au Bénin une portée politique qui dépasse le cadre parlementaire, en préfigurant la future recomposition du pouvoir.

Une campagne électorale de proximité sur le terrain

Sur le terrain, la campagne pour les législatives 2026 au Bénin se distingue par une relative sobriété. Peu de grands meetings, mais une forte présence de proximité : porte-à-porte, caravanes politiques, échanges directs dans les quartiers et villages. Cette stratégie vise à réconcilier les électeurs avec les urnes, dans un pays où la participation reste faible avec 27 % en 2019 et 37 % en 2023.

Plusieurs citoyens interrogés saluent cette approche plus directe, jugée plus accessible et moins spectaculaire. Jusqu’à présent, aucun incident majeur n’a été signalé. Les affiches, banderoles et rassemblements de militants rythment la campagne, sans débordements notables.

Les autorités électorales, notamment la Commission électorale nationale autonome (CENA), appellent à une campagne responsable. Son président, Sacca Lafia, a invité les acteurs politiques à privilégier la confrontation d’idées dans le respect des règles démocratiques.

Dans les faits, le climat reste marqué par une asymétrie politique entre majorité et opposition. Des organisations de la société civile évoquent un rétrécissement de l’espace civique, pointant des pressions sur certains médias et acteurs politiques. Malgré ces préoccupations, l’ambiance générale demeure pacifique, dominée par des messages de cohésion nationale et de stabilité institutionnelle.

Une mobilisation encore incertaine

À quelques heures du scrutin du 11 janvier 2026, la principale inconnue reste la mobilisation électorale. Les électeurs répondront-ils présents malgré une campagne jugée discrète par endroits et un contexte politique singulier ?

Les résultats des législatives 2026 au Bénin détermineront non seulement la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale et des conseils municipaux, mais serviront aussi de baromètre politique avant la présidentielle d’avril 2026. Un scrutin clé pour l’avenir institutionnel du pays.