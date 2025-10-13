Lecornu présentera sa déclaration de politique générale à l’Assemblée mardi après-midi

En Brève

Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration de politique générale mardi après-midi à l’Assemblée nationale, a indiqué lundi 13 octobre la nouvelle porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur RTL. Les socialistes demandent au Premier ministre d’annoncer à cette occasion une suspension de la réforme des retraites pour ne pas censurer le gouvernement, demande que LFI et le RN ont déjà formulée. Le projet de budget 2026 devrait être adopté le matin même en conseil des ministres, avec « un objectif de déficit inférieur » à 5 % du PIB, a ajouté Mme Bregeon, citée par l’AFP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ