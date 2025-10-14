Le PS menace de déposer une motion de censure dès mardi si Lecornu ne satisfait pas ses exigences

En Brève

Le Parti socialiste a annoncé que, sauf satisfaction de ses exigences dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu, prononcée mardi 14 octobre à 15h (heure de Paris) devant l’Assemblée nationale, il déposera une motion de censure dès le soir même, a décidé le bureau national. Dans une résolution adoptée à la quasi-unanimité, le PS a réaffirmé ses revendications : la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, le renoncement à l’usage du 49.3 pour permettre le vote de mesures en faveur de la justice fiscale et du pouvoir d’achat, ainsi qu’un assouplissement de la trajectoire financière. En l’absence de garanties répondant à ces demandes, le bureau national a confirmé le dépôt imminent d’une motion de censure contre le gouvernement.

