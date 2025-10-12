Le Premier ministre pakistanais promet une riposte musclée après l’attaque des talibans afghans

En Brève

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fermement condamné dimanche 12 octobre les « provocations » de l’Afghanistan, qui, selon Islamabad, a lancé dans la soirée du 11 octobre une opération de représailles à la frontière commune, et il a promis « une réponse forte et efficace ». « Il n’y aura aucun compromis sur la défense du Pakistan, et chaque provocation sera suivie d’une réponse forte et efficace », a déclaré M. Sharif dans un communiqué repris par l’AFP, accusant Kaboul d’abriter des « éléments terroristes ».

