Le pasteur des femmes célibataires

Une vidéo virale montre le pasteur nigérian Ebuka Obi conseillant aux femmes célibataires de fréquenter plusieurs hommes simultanément — sans relations intimes — jusqu’à ce qu’un prétendant manifeste clairement son intention de mariage. Ses propos ont déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux après leur diffusion sur X.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La séquence, partagée par le compte @honest30bgfan, a été largement relayée et commentée. Dans ce passage de sermon devenu viral, le pasteur Ebuka Obi recommande aux femmes de ne pas se limiter à un seul homme tant que le projet de mariage n’est pas exprimé. Il invite les fidèles à placer ces rencontres sous la « prière » et insiste sur l’absence de relations sexuelles pendant cette période d’observation.

Selon le pasteur, la fidélité exclusive ne devrait commencer qu’à partir des fiançailles, et non dès les premières étapes d’une relation. Il s’étonne que certaines femmes demeurent engagées auprès d’hommes qui n’ont jamais évoqué l’avenir, rencontré la famille ou fait de projets concrets. « Sortez avec quatre, cinq, six hommes. Assurez-vous simplement de ne coucher avec aucun d’eux. Vous pouvez même en considérer trois à la fois afin de trouver celui que Dieu choisira », a-t-il notamment déclaré dans le sermon.

Réactions sur les réseaux et portée du message

La publication a suscité des réactions contrastées en ligne. Plusieurs internautes ont critiqué l’idée de multiplier les fréquentations, l’estimant contraire à certaines conceptions morales ou religieuses de la relation amoureuse. D’autres commentateurs ont salué la franchise du pasteur et jugé son conseil pragmatique, le présentant comme un moyen de protéger les femmes contre les engagements flous.

Par ailleurs, des internautes ont relevé la tonalité religieuse du message, soulignant que Ebuka Obi encadre ses recommandations dans une perspective spirituelle — la recherche de la volonté divine par la prière et le discernement. Sur les plateformes, des débats se sont engagés autour de la place de l’exclusivité, du calendrier des fiançailles et des attentes sociales liées au mariage dans les sociétés contemporaines.

Contexte et enjeux sociaux

Au Nigeria comme ailleurs, les leaders religieux jouent souvent un rôle important dans la manière dont s’organisent les relations conjugales et familiales. Les conseils émis lors de sermons peuvent influencer des comportements individuels et alimenter des discussions publiques. Le cas de Ebuka Obi s’inscrit dans ce mouvement, où les préceptes religieux rencontrent des réalités sociales et des attentes personnelles en matière de couple.

La viralité de la vidéo illustre aussi la capacité des réseaux sociaux à propulser des propos tenus lors de cultes vers un large public et à générer des réactions immédiates. Les échanges observés montrent une diversité d’opinions et mettent en lumière les tensions qui existent entre tradition, morale religieuse et pratiques relationnelles contemporaines.