Le FC Barcelone renverse le Real Madrid et s’offre un Clasico électrique

La finale de la Supercoupe d’Espagne 2025-2026 a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un Clasico haletant, le FC Barcelone s’est imposé 3-2 face au Real Madrid, ce dimanche 11 janvier, décrochant un trophée majeur au bout d’un scénario spectaculaire et indécis jusqu’au temps additionnel.

Dès les premières minutes, la rencontre a basculé dans une intensité rare. Les deux géants espagnols se sont livrés un duel offensif sans calcul, multipliant les transitions rapides et les prises de risque. Résultat : quatre buts inscrits en première période, conclue sur un score de 2-2 à la pause.

Côté madrilène, Kylian Mbappé s’est montré particulièrement remuant, mettant constamment la défense catalane sous pression par ses appels et ses accélérations. En face, le Barça a répondu par son jeu collectif et l’audace de sa jeune garde, emmenée par Lamine Yamal, très actif entre les lignes.

Au retour des vestiaires, le rythme est resté élevé mais plus haché, les deux équipes cherchant à prendre l’ascendant tactique. C’est finalement Barcelone qui a trouvé la faille en seconde période, profitant d’un temps fort mieux maîtrisé pour inscrire le troisième but décisif.

Le Real Madrid a tenté de réagir, poussant dans les dernières minutes avec une pression constante dans le camp catalan. Joan Garcia, le gardien du Barça, s’est alors illustré par plusieurs interventions déterminantes, repoussant notamment des tentatives dangereuses dans le temps additionnel.

Un final sous très haute tension

La fin de match a été marquée par une intensité extrême et un suspense total. Réduit à dix après l’expulsion de Frenkie de Jong, sanctionné d’un carton rouge direct pour une faute sur Mbappé, le Barça a dû faire le dos rond.

Le Real a jeté toutes ses forces dans la bataille : centres répétés, corners en cascade, montée du gardien Thibaut Courtois sur l’ultime coup de pied arrêté… En vain. Malgré une dernière occasion franche manquée dans l’axe, les Madrilènes n’ont pas réussi à arracher l’égalisation.

Avec ce succès 3-2, le FC Barcelone remporte la Supercoupe d’Espagne au terme d’un Clasico spectaculaire, riche en buts, en duels et en émotions. Cette victoire face au rival historique confirme la solidité du projet catalan et lance idéalement la saison 2025-2026.

Pour le Real Madrid, la défaite laisse des regrets, tant la réaction en fin de match fut intense. Mais ce Clasico a surtout offert un spectacle de très haut niveau, confirmant que la rivalité entre Barcelone et Madrid reste l’une des plus passionnantes du football mondial.