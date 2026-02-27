Le Congolais Aaron Wan-Bissaka accuse Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, de l’avoir malmené

Aaron Wan-Bissaka a vécu une période délicate lors de son passage à Manchester United sous la direction d’Erik ten Hag. Le défenseur droit raconte au Daily Mail une relation professionnelle marquée par l’incompréhension : sitôt arrivé, l’entraîneur néerlandais lui aurait fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui, puis a opposé un refus lorsque le joueur a cherché à quitter le club.

Les deux hommes se sont côtoyés pendant plusieurs saisons et, selon Wan-Bissaka, cette situation a pesé sur son moral. Se retrouver dans une impasse — annoncé comme indésirable tout en étant retenu — a été éprouvant sur le plan psychologique. L’inconstance des signaux a rendu difficile la prise de décisions sur la suite de sa carrière.

Malgré ces obstacles, le latéral affirme ne pas s’être laissé abattre : il a continué à travailler pour retrouver une place compétitive dans l’effectif. Maintenir la motivation a parfois été compliqué, notamment lorsqu’il s’agissait de s’entraîner sans objectif clair, mais le soutien de son entourage l’a aidé à tenir bon.

Regain de confiance et évolution tactique

Avec le temps, Wan-Bissaka explique avoir reconquis la confiance de Ten Hag et observé des progrès dans son jeu. Il estime avoir mûri tactiquement sous l’influence du coach, qui, finalement, a vu en lui des qualités à modeler plutôt qu’à écarter définitivement. Aujourd’hui, le joueur d’origine congolaise évolue sous contrat à West Ham United.