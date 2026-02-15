LDC CAF : Young Africans 1-0 JS Kabylie à la mi-temps

Young Africans mène 1-0 à la pause face à la JS Kabylie, grâce à une transformation depuis le point de penalty obtenue peu avant la mi-temps. Ce but, inscrit à la 38ᵉ minute, a permis à l’équipe tanzanienne de concrétiser son temps fort et d’aborder la seconde période avec un avantage mince mais précieux.

La rencontre avait pourtant débuté sur un tempo élevé, avec des occasions de part et d’autre et un rythme de jeu soutenu. Les Algériens se sont montrés dangereux d’entrée : une énorme opportunité leur a échappé quand le ballon a rencontré le montant, sauvant temporairement les locaux.

Plus opportunistes dans le dernier geste, les visiteurs ont su transformer leur domination en réalisme avant la pause. Ce petit écart au score récompense une meilleure finition et offre aux Tanzaniens un confort psychologique pour la suite du match.

Points marquants de la première période

Au-delà du penalty décisif, la première période a été marquée par une intensité défensive importante et plusieurs interventions clés des gardiens. Les deux équipes ont alterné phases de pressing et séquences de possession, sans vraiment parvenir à imposer une supériorité territoriale nette. La JS Kabylie devra rectifier sa précision dans la dernière passe si elle veut renverser la tendance, tandis que Young Africans cherchera à reproduire son efficacité offensive et à mieux verrouiller son bloc pour protéger ce slender avantage.