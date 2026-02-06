LDC CAF : MC Alger mène 2-0 contre Al Hilal (60e)

Après soixante minutes de jeu, le MC Alger conserve son avantage de deux buts face à Al Hilal. Les Algérois gèrent le tempo et semblent maîtriser les débats, laissant peu d’espaces à leur adversaire.

Les visiteurs multiplient les tentatives pour relancer la partie et se créent quelques situations intéressantes, mais celles-ci restent sporadiques et manquent souvent de précision ou d’incisivité pour inquiéter sérieusement la défense locale.

Solide et bien organisée, l’arrière-garde du MC Alger neutralise la plupart des initiatives adverses, empêchant les combinaisons dangereuses et limitant les incursions dans la surface. La discipline tactique des locaux rend les opportunités d’Al Hilal rares et généralement stériles.

Au tableau d’affichage, la formation algérienne mène toujours 2-0 après une heure de jeu, contrôlant la rencontre sans être réellement mise en danger par son rival soudanais.