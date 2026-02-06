LDC CAF : MC Alger mène 1-0 face à Al Hilal (30e)

Une seule réalisation sépare les deux formations pour l’instant, avantage à l’équipe d’Alger qui mène 1-0 face à Al Hilal. Les locaux ont pris l’ascendant et imposent leur rythme, obligeant leurs adversaires à courir après le ballon depuis le coup d’envoi.

Sur le terrain, MC Alger gère la circulation du jeu et verrouille les possibilités de progression des Soudanais. Le milieu algérois compresse les espaces au centre, coupant les lignes de passe et limitant les incursions adverses, ce qui empêche Al Hilal de s’installer sereinement dans le camp adverse.

Al Hilal rencontre des difficultés à réagir et à se créer des occasions nettes, tandis que les hommes de MC Alger se montrent de plus en plus incisifs en attaque. Les actions offensives se multiplient côté algérois, avec des combinaisons qui mettent en danger la défense soudanaise et poussent le portier à rester vigilant.