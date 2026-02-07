LDC CAF (J5) : JS Kabylie et Al Ahly 0-0 à la mi-temps

La première période entre la JS Kabylie et Al Ahly s’est achevée sur un score vierge (0-0) lors de la 5e journée de la Ligue des Champions de la CAF. Les trente premières minutes ont été marquées par un équilibre des forces, sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à imposer une domination nette.

Les visiteurs égyptiens ont néanmoins semblé légèrement supérieurs en termes de maîtrise du ballon, dictant souvent le tempo et développant un jeu plus fluide. Les Kabyles, plus entreprenants vers l’avant, ont multiplié les tentatives pour mettre la défense adverse en difficulté, sans toutefois concrétiser leurs incursions ou générer de véritables menaces sur le but.

La rencontre a été perturbée à la 44e minute par la blessure de Trezeguet, l’attaquant d’Al Ahly, qui a gêné son pied gauche en reprenant une course en contre. Soigné immédiatement sur la pelouse, son retour pour la seconde période n’est pas assuré pour le moment, laissant l’encadrement égyptien préoccupé au coup de sifflet de la mi-temps.