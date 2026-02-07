LDC CAF : Aymen Mahious trouve le poteau pour JS Kabylie contre Al Ahly (20e)

Au quart d’heure de jeu, aucun but n’a encore été inscrit entre la JS Kabylie et Al Ahly. Les Kabyles ont lancé la rencontre sur un rythme élevé, multipliant le pressing haut afin de forcer la décision dès l’entame. Malgré cette agressivité, les vingt premières minutes n’ont offert que peu d’occasions nettes, si ce n’est une tentative d’Aymen Mahious contrée par la défense égyptienne.

La domination locale s’est faite plus insistante ensuite et, à la 20e minute, Mahious a frôlé l’ouverture du score. Bien trouvé par une passe rasante de Bilal Messoudi, qui avait percé le couloir droit, l’attaquant kabyle a vu sa frappe mourir contre le montant droit du portier Shobeir.

Al Ahly, de son côté, a choisi de rester regroupé sur son camp pour contenir les intentions offensives adverses. Les joueurs égyptiens paraissent en place défensivement, privilégiant l’équilibre et l’absorption des vagues kabyles plutôt que la sortie immédiate vers l’avant.

Axes de jeu et animation

Sur le plan tactique, la JSK mise beaucoup sur la largeur et la vitesse de ses ailiers pour percer le bloc adverse, Messoudi se montrant particulièrement précieux dans ses courses et ses centres. Les Canaris cherchent à provoquer des décalages et à créer des espaces en combinant sur les côtés, tandis qu’Al Ahly tente de verrouiller les zones centrales et d’exploiter les contres lorsque l’occasion se présente. Le gardien égyptien a déjà montré sa vigilance sur ces premières incursions, et la physicalité du duel promet des actions tranchées dans le reste de la rencontre.