LDC, Barça: Lamine Yamal promet l’enfer à l’Atlético Madrid

À la veille du quart de finale retour de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, Lamine Yamal affiche une confiance totale. Le prodige du Barça croit dur comme fer en une remontada face aux Colchoneros.

Le ton est donné. En conférence de presse, à la veille d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, Lamine Yamal s’est présenté avec une détermination sans faille. Malgré un retard de deux buts concédé à l’aller, le FC Barcelone refuse de céder au fatalisme. Porté par une conviction forte, le jeune ailier catalan a insisté sur l’état d’esprit du groupe : tout donner, jusqu’à la dernière seconde. Pour lui, l’issue reste ouverte, à condition d’y croire et de maintenir une intensité maximale tout au long de la rencontre. Dans un discours offensif, Yamal a assuré que son équipe ne lâcherait rien, quelle que soit l’issue finale. Une manière d’envoyer un message clair avant le déplacement au Metropolitano : le Barça jouera sa chance à fond.

Déjà très en vue lors de la première manche, malgré un manque de réussite, le numéro 10 blaugrana se sent prêt à franchir un cap. Gêné en début de saison, il estime aujourd’hui avoir retrouvé toutes ses sensations, au meilleur moment. Mieux encore, il n’a pas hésité à afficher ses ambitions individuelles. Désireux de faire basculer la rencontre, Yamal espère pouvoir exploiter les espaces et provoquer ses adversaires en un contre un. Une déclaration qui ne manquera pas d’interpeller Diego Simeone, réputé pour la rigueur défensive de ses équipes. Reste à savoir si l’Atlético prendra le risque de lui laisser de la liberté. Une chose est sûre : le danger est identifié.