L'armée israélienne affirme avoir frappé plusieurs sites du Hezbollah au Liban

Le 26 décembre 2025, l’armée israélienne a annoncé avoir bombardé plusieurs sites du Hezbollah au Liban, visant notamment un centre d’entraînement et des entrepôts d’armes. Dans son communiqué, elle a indiqué que des entrepôts d’armes et des infrastructures qualifiées de terroristes avaient été frappés et précisé que le centre d’entraînement visé servait à la force al-Radwan, unité d’élite du mouvement libanais, utilisée selon elle pour préparer des attaques contre l’État d’Israël.