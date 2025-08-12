Lancement à Parakou de la campagne nationale d’orientation des nouveaux bacheliers 2025

La ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, a officiellement lancé ce lundi à Parakou la campagne nationale d’orientation des nouveaux bacheliers.

Cette initiative vise à guider les lauréats du Bac 2025 dans le choix éclairé de leurs filières d’études, en harmonie avec leurs aspirations personnelles et les besoins du marché du travail.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence d’autorités universitaires, d’enseignants, d’étudiants ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, marque le début d’un important dispositif d’accompagnement au profit des jeunes diplômés du Nord du pays.

Dans son allocution, la ministre Yayi Ladékan a souligné l’importance cruciale de ce moment dans le parcours des étudiants : « Choisir sa filière avec sérieux et lucidité est une étape décisive, car un mauvais choix peut compromettre tout un avenir professionnel. » Elle a encouragé les nouveaux bacheliers à tirer profit de cette campagne pour s’informer pleinement.

Le recteur de l’Université de Parakou, Bertrand Sogbossou, a insisté sur la nécessité d’une bonne information avant toute prise de décision, tandis que le directeur général de l’Enseignement supérieur, le Professeur Issaka Youssao Abdou Karim, a présenté cette campagne comme un engagement fort de l’État pour assurer une orientation réussie.

Les bacheliers peuvent accéder à la plateforme numérique officielle apresmonbac.bj du 25 août au 3 septembre 2025 pour les séries classiques, avant son ouverture aux séries techniques.

Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales, Véronique Tognifodé, a rappelé que cette campagne contribue à réduire les inégalités sociales en matière d’accès à l’information, un enjeu majeur pour l’équité éducative.

Pour rassurer les candidats, la ministre Yayi Ladékan a affirmé : « Tous les nouveaux bacheliers seront pris en charge par nos universités. »

La campagne d’orientation se poursuit jusqu’au 14 août 2025, offrant aux lauréats un cadre structuré pour bâtir leur avenir.