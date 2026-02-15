LaLiga J24 : Rayo Vallecano surprend l’Atlético Madrid

Le Rayo Vallecano a dominé l’Atlético Madrid 3-0 lors de la 24e journée de Liga, s’imposant avec autorité devant son public. Les Madrilènes, bien organisés et réalistes dans les zones de danger, ont profité des temps forts pour creuser l’écart et s’offrir un succès marquant face à l’équipe dirigée par Diego Simeone.

Pour cette rencontre, l’entraîneur colchonero avait modifié son onze par rapport à la composition alignée contre le FC Barcelone en Coupe du Roi. La première période a été globalement équilibrée, mais le Rayo a inscrit les deux buts qui ont fait basculer la partie juste avant la mi-temps.

À la 40e minute, Andrei Ratiu a délivré une passe parfaitement dosée pour Fran Pérez, qui a conclu d’un geste précis en plaçant le ballon dans le petit filet droit d’Jan Oblak. Quelques minutes plus tard, Isi Palazón a forcé le portier slovène à se détendre sur une tentative depuis le point de réparation, mais Oblak a repoussé l’effort. Óscar Valentín, aux aguets, a suivi l’action et, sur le rebond, a poussé le cuir au fond des filets pour donner une avance confortable aux locaux avant la pause.

Temps forts de la seconde période

Au retour des vestiaires, l’Atlético a essayé de revenir dans le match sans trouver la justesse offensive nécessaire pour inquiéter vraiment la défense adverse. Le Rayo, en confiance, a continué à se montrer dangereux et a scellé le résultat à l’heure de jeu avancée. Sur un centre venu de la droite d’Álvaro García, Nobel Mendy a sauté plus haut que ses marqueurs pour inscrire de la tête le troisième but et sceller le score à la 76e minute.

Cette défaite consécutive en championnat met l’Atlético dans une situation délicate : l’équipe perd du terrain au classement et voit ses poursuivants se rapprocher. Pour le Rayo Vallecano, cette performance représente un triomphe de choix devant ses supporters, qui ont pu apprécier la solidité et l’efficacité de leur équipe.