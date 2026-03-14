Laetitia Milot sans filtre sur les insultes qu’elle a entendues « mille fois » durant son enfance

Laetitia Milot était l’invitée de l’émission 50’Inside, diffusée le 14 mars 2026, où elle est revenue sur sa carrière, son engagement littéraire autour de l’endométriose et des souvenirs d’enfance marqués par des insultes répétées contre son sourire. L’actrice, connue pour son rôle de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie et pour ses ouvrages, a rappelé l’importance d’un geste quotidien simple — sourire au moins cinq minutes — et a raconté comment ces remarques ont failli la briser.

Depuis ses débuts, Laetitia Milot s’est imposée comme une figure populaire du paysage audiovisuel français. De 2004 à 2022, elle a incarné Mélanie Rinato dans Plus belle la vie, rôle qui l’a rendue familière du grand public. Parallèlement à sa carrière à l’écran, elle a signé plusieurs romans, dont On se retrouvera (2013), et a participé à des fictions comme La Vengeance aux yeux clairs ou La Femme aux cheveux rouges, selon les éléments qu’elle a évoqués lors de l’entretien.

Son engagement d’auteure s’est intensifié avec la parution de Sur nos chemins en 2025, ouvrage dans lequel elle aborde frontalement le tabou de l’endométriose. Le roman met en scène des destins croisés et décrit des années de douleurs sourdes, des deuils invisibles et le vécu des blocs opératoires — des thèmes que Milot a expliqués et développés au micro de 50’Inside, soulignant le souhait d’apporter de la visibilité à ces parcours de santé féminine.

Elle décrit l’impact des mots et prône le sourire comme méthode

Dans le portrait réalisé par Isabelle Ithurburu, Laetitia Milot a détaillé la méthode qu’elle applique pour cultiver son bien-être : sourire au moins cinq minutes chaque jour, y compris lorsque l’état d’esprit n’y est pas. « Ce n’est pas toujours facile », a-t-elle reconnu, ajoutant que ce rituel est, selon elle, le secret pour « de belles rides » et pour attirer des choses positives : « le positif attire le positif ».

L’actrice n’a pas éludé son histoire personnelle. Elle a raconté que, enfant puis adolescente, son sourire était parfois interprété comme un signe de légèreté ou de manque d’intelligence. « Quand vous êtes jeune, vous êtes à l’école et que vous souriez, ça y est, vous êtes bête. Vous n’avez rien dans la tête », a-t-elle rapporté, évoquant la persistance de ce cliché.

Laetitia Milot a également partagé des exemples de propos blessants qu’elle a entendus à répétition : « Tu es trop conne. Je l’ai entendu mille fois ». Elle a expliqué que ces mots, s’ils avaient été intégrés sans réaction, auraient pu modifier son parcours : « Ça aurait pu changer ma vie. J’aurais pu y croire. Si on ne prend pas le dessus sur ces mots, ça peut détruire un enfant. Ça peut détruire une personne tout court », a-t-elle déclaré.

Face à ces jugements, l’actrice a affirmé avoir choisi de répondre par le sourire, présent lors de l’entretien et présenté par Milot comme à la fois un outil personnel et un message public sur la résilience et la visibilité des femmes touchées par des problèmes de santé longtemps tus.