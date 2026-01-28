Laeticia Hallyday réagit au départ de Raphaël Quenard du biopic de Johnny

Raphaël Quenard annonce son retrait du biopic consacré à Johnny Hallyday, fragilisant un projet attendu pour décembre 2027 et suscitant une réaction publique de Laeticia Hallyday. Le comédien, connu pour ses rôles dans Yannick et Chien de la casse, a justifié son abandon par des engagements professionnels incompatibles avec la préparation d’un tel rôle.

La décision de Raphaël Quenard a été rendue publique via son compte Instagram ce jeudi 22 janvier. Dans un message sobre, l’acteur explique : « C’est avec regrets que je vous informe aujourd’hui que je n’incarnerai pas Johnny dans son biopic ». Il précise que les exigences de la réalisation du film Mystik, qu’il coréalise, ainsi que la promotion de Le Rêve américain — qui sort le 18 février — ne lui permettent pas de se consacrer pleinement à la préparation du rôle dans les délais impartis.

Quenard adresse toutefois des mots de soutien à l’équipe du biopic : « Je souhaite le meilleur à toute l’équipe de ce film et plus globalement une longue vie à ce projet », écrit-il, marquant son attachement au travail engagé autour du projet porté par le réalisateur Cédric Jimenez.

Laeticia Hallyday réagit à l’abandon de Raphaël Quenard

La première réaction publique au retrait de l’acteur est venue de Laeticia Hallyday. Sur son compte Instagram, la veuve du chanteur a partagé une publication de Paris Match annonçant l’information. Il s’agit, pour l’instant, de la seule prise de parole publique officielle enregistrée de la famille ou des ayant-droits concernant ce désistement.

Laeticia Hallyday avait précédemment proposé le nom de Raphaël Quenard pour incarner son défunt mari. Dans un entretien cité par Paris Match, elle confiait avoir eu un « coup de foudre » pour l’acteur lors d’un trajet en avion : « J’ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d’occuper l’espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal […] Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c’était lui », déclarait-elle.

Le biopic, que le réalisateur Cédric Jimenez prépare depuis plusieurs années, doit retracer la vie et la carrière du chanteur disparu en décembre 2017. La production visait une sortie en salle en décembre 2027, calendrier qui contraint les équipes à une préparation et un casting serrés.

En l’absence de Raphaël Quenard, des rumeurs de casting ont commencé à circuler dans la presse spécialisée : le nom de Benjamin Voisin, déjà remarqué dans L’Étranger, est évoqué comme possible remplaçant. Ces informations apparaissent pour le moment sous forme de bruits de couloir et n’ont pas été confirmées officiellement par la production ou par les représentants des acteurs mentionnés.