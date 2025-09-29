La Russie quitte la convention européenne contre la torture

En Brève

Vladimir Poutine a signé lundi 29 septembre 2025 une loi retirant la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, instrument du Conseil de l’Europe. Moscou, exclu du Conseil de l’Europe en 2022 après son offensive contre l’Ukraine, avait vu ce texte adopté précédemment par le Parlement, qui accusait l’institution basée à Strasbourg de «discrimination» à l’égard de la Russie, selon un document officiel publié par les autorités.