La visite d’une délégation russe dirigée par le ministre russe de l’Énergie, Sergueï Tsivilev, au Burkina Faso s’est conclue par un accord sur la formation d’une commission intergouvernementale (CIG) pour approfondir la coopération bilatérale. Les négociations ont porté sur les questions énergétiques, commerciales et les projets conjoints dans le domaine de la santé, a indiqué le ministère russe de l’Énergie.

« Il n’y a pas si longtemps, nos présidents se sont rencontrés en Russie et ont convenu d’une coopération conjointe », a souligné M. Tsivilev lors d’une réunion avec le président burkinabè, Ibrahim Traoré.

L’une des étapes du développement du partenariat sera la livraison d’un laboratoire mobile anti-épidémique, développé par le Service fédéral russe de contrôle sanitaire (Rospotrebnadzor). Celui-ci est capable d’effectuer jusqu’à 800 analyses par jour pour plus de 20 infections, y compris les plus dangereuses. « Le laboratoire est entièrement de fabrication russe. Avant le 1er décembre de cette année, il arrivera au Burkina Faso, et nos spécialistes formeront les collègues locaux à son utilisation », a déclaré Tsivilev.

Les parties ont accordé une attention particulière à la préparation de la création de la CIG, qui sera chargée de coordonner les projets conjoints. « Cette commission intergouvernementale nous aidera à organiser systématiquement le travail entre nos pays », a déclaré M. Tsivilev. M. Traoré a noté que le coprésident burkinabè serait nommé prochainement.

Les relations économiques entre les deux pays se développent rapidement. Selon le ministère russe de l’Énergie, le volume des échanges commerciaux en 2024 a été multiplié par 4,8 par rapport à 2023. Les exportations sont principalement constituées de produits alimentaires, de matières premières agricoles et de produits chimiques.

Les négociations ont également abordé une initiative visant à créer un conseil d’affaires entre la confédération des pays du Sahel et la Russie pour élargir la coopération en matière d’investissements.